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Пелишенко Порфирий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1832

Дочь: Агафья Порфирьевна

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна

Рождение ребёнка
02.01.1837

Дочь: Лукия Порфирьевна

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна

Рождение ребёнка
09.11.1838

Дочь: Ефросинья Порфирьевна

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бородина Елизавета Порфирьевна

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пелишенко Тимофей Порфирьевич

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна

Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Пелишенко Василий Порфирьевич

Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелишенко Мария Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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