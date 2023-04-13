Пелишенко Порфирий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1832
Дочь: Агафья Порфирьевна
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна
Рождение ребёнка
02.01.1837
Дочь: Лукия Порфирьевна
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна
Рождение ребёнка
09.11.1838
Дочь: Ефросинья Порфирьевна
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Бородина Елизавета Порфирьевна
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пелишенко Тимофей Порфирьевич
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Пелишенко Василий Порфирьевич
Мать ребёнка: Пелишенко Мария Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно