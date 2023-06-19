Торопченова Анна Матвеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Торопченов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Торопченов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.1863
Отец ребёнка: Торопченов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно