Уварова Агния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова Агния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Уваров Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Уваров Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1919

Сын: Уваров Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Уваров Гавриил Иванович

Алексеевская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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