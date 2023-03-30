Уварова Агния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Уваров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1919
Сын: Уваров Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Уваров Гавриил Иванович
Алексеевская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно