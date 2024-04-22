Фёдорова (Мышова) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Мышова) Ольга Витальевна

Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

11.03.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1981

Отец: не указан

Мать: Макарова Галина Фёдоровна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
28.08.2010

Муж: Фёдоров Василий

Рождение ребёнка
27.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдоров Василий

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
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