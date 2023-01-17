Куранова Павла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Павла Андреевна

Куранова Павла Андреевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.01.1910 ст.

Дата смерти

09.02.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1857 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1910 ст.

Отец: Куранов Андрей Егорович

Мать: Куранова Дарья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Петр Михайлович Куранов и Евдокия Ильинична Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 3 номер 7
Смерть
09.02.1911 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от воспаления легких в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 9 номер 12
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close