Куранова Павла Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1910 ст.
Дата смерти09.02.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1910 ст.
Отец: Куранов Андрей Егорович
Восприемники: казаки Петр Михайлович Куранов и Евдокия Ильинична Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 3 номер 7
Смерть
09.02.1911 ст.
Умерла от воспаления легких в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 9 номер 12