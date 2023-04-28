Хухоревъ Федотъ
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Хухоревъ Терентей
Мать: Хухорева Ирина Естифеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Хухоревъ Кузьма
Мать ребёнка: Хухорева Марья Борисова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Хухоревъ Илья
Мать ребёнка: Хухорева Марья Борисова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хухоревъ Емельянъ
Мать ребёнка: Хухорева Марья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хухорева Марья Борисова