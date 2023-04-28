Хухоревъ Федотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХухоревъ Федотъ

Хухоревъ Федотъ

Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Хухоревъ Терентей

Мать: Хухорева Ирина Естифеева

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Хухоревъ Кузьма

Мать ребёнка: Хухорева Марья Борисова

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Хухоревъ Илья

Мать ребёнка: Хухорева Марья Борисова

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хухоревъ Емельянъ

Мать ребёнка: Хухорева Марья Борисова

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хухорева Марья Борисова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close