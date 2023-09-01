Михайлова (Михайлова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Михайлова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Антонов Иван Антонович

Отец ребёнка: Михайлов Антон Николаевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Антонов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Михайлов Антон Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1864
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