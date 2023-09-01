Михайлова (Михайлова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Михайлов Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Антонов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Михайлов Антон Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1864