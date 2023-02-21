Иванникова (Лукьянова) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова (Лукьянова) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Фёдор Семёнович

Мать: Лукьянова Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванникова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Иванников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Иванников Василий

Смерть
Неизвестно
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