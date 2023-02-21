Иванникова (Лукьянова) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванникова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Иванников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Иванников Василий
Смерть
Неизвестно