Романова Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Мария Никитина

Романова Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1883

Сын: Романовъ Степанъ

Отец ребёнка: Романовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гальцева Марья

Отец ребёнка: Романовъ Федоръ

Рождение ребёнка
09.05.1892

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Романовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Романовъ Ананий

Отец ребёнка: Романовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1896

Сын: Романовъ Александръ

Отец ребёнка: Романовъ Федоръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романовъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close