Романова Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1883
Сын: Романовъ Степанъ
Отец ребёнка: Романовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гальцева Марья
Отец ребёнка: Романовъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.05.1892
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Романовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1893
Сын: Романовъ Ананий
Отец ребёнка: Романовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1896
Сын: Романовъ Александръ
Отец ребёнка: Романовъ Федоръ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Федоръ