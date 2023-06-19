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Смирнов Егор Иванович

Место рождения

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова Аксиния Андреевна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Смирнова Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1773

Жена: Смирнова Марья Филипповна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Смирнов Иван Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1775
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Смирнова Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Смирнов Николай Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)