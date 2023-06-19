Смирнов Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Смирнова Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна
Бракосочетание
До 1773
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна
Смерть
После 1775
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Смирнова Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Смирнова Марья Филипповна