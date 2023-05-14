Смирнова Аксиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Аксиния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Смирнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Сын: Смирнов Семен Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Сын: Смирнов Егор Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Смирнова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Сын: Смирнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Смирнова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1782
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