Смирнова Аксиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Смирнова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Смирнова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Смерть
После 1782