Бабкина (Мокроусова) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Мокроусова) Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1893 ст.

Муж: Бабкин Николай Никитич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.

Дочь: Бабкина Харитина Николаевна

Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Сын: Бабкин Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бабкина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.

Сын: Бабкин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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