Бабкина (Мокроусова) Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1893 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.
Дочь: Бабкина Харитина Николаевна
Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.
Сын: Бабкин Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бабкина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.
Сын: Бабкин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Бабкин Николай Никитич
Смерть
Неизвестно