Лешина Луговой (Герасимова) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения24.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешин Александр Антонович
Отец ребёнка: Лешин Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно