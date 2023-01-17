Лешина Луговой (Герасимова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина Луговой (Герасимова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903

Отец: Герасимов Гаврил Иванович

Мать: Герасимова Наталья Акимовна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешин Александр Антонович

Отец ребёнка: Лешин Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Антон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Антон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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