Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Феодора Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Никифор Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Домна Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Алексеевич

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