Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Феодора Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Никифор Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Домна Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Алексеевич