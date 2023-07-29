Дешкина Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1909
Сын: Дешкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Дешкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
?.09.1912
Дочь: Дешкина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Дешкин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно