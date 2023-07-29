Дешкина Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДешкина Любовь Павловна

Дешкина Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1909

Сын: Дешкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Дешкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
?.09.1912

Дочь: Дешкина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Дешкин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешкин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно