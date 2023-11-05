Кита Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кита Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кита Василь Фадеевич

Мать: Кита Анна Васильевна

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