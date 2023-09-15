Post (Lohmeyer) Sophie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Lohmeyer Christoph
Мать: Lohmeyer Christina
Бракосочетание
14.07.1814
Муж: Post Johann Heinrich
Рождение ребёнка
07.08.1815
Дочь: Heinrich August Julius
Отец ребёнка: Post Johann Heinrich
Рождение ребёнка
14.08.1816
Сын: Post Heinrich Gustav Eduar
Отец ребёнка: Post Johann Heinrich
Рождение ребёнка
17.08.1818
Сын: Post Erdmann Adolph Christoph Leopold
Отец ребёнка: Post Johann Heinrich
Рождение ребёнка
13.10.1819
Дочь: Johanne Wilhelmine Emilie
Отец ребёнка: Post Johann Heinrich
Работа или профессия
Неизвестно