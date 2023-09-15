Post (Lohmeyer) Sophie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPost (Lohmeyer) Sophie

Post (Lohmeyer) Sophie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lohmeyer Christoph

Мать: Lohmeyer Christina

Бракосочетание
14.07.1814

Муж: Post Johann Heinrich

Рождение ребёнка
07.08.1815

Дочь: Heinrich August Julius

Отец ребёнка: Post Johann Heinrich

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
14.08.1816

Сын: Post Heinrich Gustav Eduar

Отец ребёнка: Post Johann Heinrich

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
17.08.1818

Сын: Post Erdmann Adolph Christoph Leopold

Отец ребёнка: Post Johann Heinrich

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
13.10.1819

Дочь: Johanne Wilhelmine Emilie

Отец ребёнка: Post Johann Heinrich

Советск, Советский, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close