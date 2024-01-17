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Хрюкина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрюкин Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Хрюкин Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Хрюкина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: (Хрюкина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: (Хрюкина) Евдакия Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Хрюкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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