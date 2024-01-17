Хрюкина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Хрюкин Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: (Хрюкина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: (Хрюкина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: (Хрюкина) Евдакия Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Хрюкин Дмитрий Тихонович
Смерть
Неизвестно