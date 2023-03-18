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Слепнёва Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1902 ст.

Дата смерти

12.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Слепнёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Скородумова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепнёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепнёв Иван Иванович

Смерть
12.05.1985
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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