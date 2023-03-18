Слепнёва Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1902 ст.
Дата смерти12.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Слепнёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1930
Дочь: Скородумова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепнёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Слепнёв Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1985
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область