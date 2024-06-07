Мамонов Макар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1806
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Мамонов Василий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мамонов Василий Макарович
Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Мамонова Ксения Макаровна
Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мамонов Евдоким Макарович
Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Мамонов Никифор Макарович
Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мамонова Наталья Макаровна
Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна
Смерть
1806