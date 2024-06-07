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Мамонов Макар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Мамонов Василий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мамонов Василий Макарович

Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Мамонова Ксения Макаровна

Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мамонов Михаил Макарович

Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мамонов Иван Макарович

Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мамонов Евдоким Макарович

Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Мамонов Никифор Макарович

Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мамонова Наталья Макаровна

Мать ребёнка: Мамонова Авдотья Яковлевна

Смерть
1806

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