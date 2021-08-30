Кормщикова Кац Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1939
Дата смерти30.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.06.1963
Дочь: Кац Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кормщиков Станислав Григорьевич
Смерть
30.08.2021