Кормщикова Кац Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормщикова Кац Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1939

Дата смерти

30.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1939

Отец: не указан

Мать: Кац Эстер Эсфирь Гиршевна

Рождение ребёнка
19.06.1963

Дочь: Кац Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кормщиков Станислав Григорьевич

Смерть
30.08.2021
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