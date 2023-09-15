Чекуров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1832
Муж: Чекуров Петр
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Чекуров Петр
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Чекуров Леонтий
Отец ребёнка: Чекуров Петр
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чекуров Петр