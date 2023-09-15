Чекуров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекуров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

ВН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1832

Муж: Чекуров Петр

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Чекуров Петр

Сосновка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чекуров Леонтий

Отец ребёнка: Чекуров Петр

Сосновка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Чекуров Петр

Сосновка, Елховский муниципальный район, Самарская область
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