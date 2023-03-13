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Черемухинъ Ананий
Черемухинъ Ананий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1834
Пол
Мужской
Отец
Черемухинъ Степанъ
1814 г.р.
Мать
Черемухина (Власова) Варвара
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1834
Отец:
Черемухинъ Степанъ
Мать:
Черемухина Варвара
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