Черемухинъ Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухинъ Ананий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1834

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1834

Отец: Черемухинъ Степанъ

Мать: Черемухина Варвара

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