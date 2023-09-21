Зеленкова (Трешина) Домника Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Зеленков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Зеленков Степан Семенович
Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно