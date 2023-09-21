Зеленкова (Трешина) Домника Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова (Трешина) Домника Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Зеленков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Зеленков Иван Семенович

Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Зеленков Степан Семенович

Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Зеленков Петр Семенович

Отец ребёнка: Зеленков Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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