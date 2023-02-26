Крючкова Дарья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Наталья Саввина
Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев
Рождение ребёнка
20.01.1886
Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев
Рождение ребёнка
?.02.1888
Сын: Крючков Фёдор Саввин
Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев
Рождение ребёнка
13.03.1891
Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев
Смерть
Неизвестно