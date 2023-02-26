Крючкова Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Дарья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Наталья Саввина

Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Крючков Григорий Саввин

Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.02.1888

Сын: Крючков Фёдор Саввин

Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Крючков Алексей Саввин

Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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