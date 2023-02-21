Яськов Григорий Амосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933
Отец: Яськов Амос
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1960
Дочь: Яськова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ветка, Гомельская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яськов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ветка, Гомельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно