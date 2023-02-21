Яськов Григорий Амосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яськов Григорий Амосович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933

Отец: Яськов Амос

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1960

Дочь: Яськова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ветка, Гомельская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яськов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ветка, Гомельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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