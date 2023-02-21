Пальгуева Евдокия Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Пальгуев Герасим Степанович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пальгуев Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Пальгуев Герасим Степанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Пальгуев Герасим Степанович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пальгуев Игнатий Герасимович
Отец ребёнка: Пальгуев Герасим Степанович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрона Герасимовна
Отец ребёнка: Пальгуев Герасим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно