(Шабрыкина) Наталия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шабрыкина) Наталия Иоаннова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.08.1905

Дата смерти

02.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1905

Отец: Шабрыкин Иван Корнеев

Мать: Шабрыкина Пелагея Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1906
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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