(Шабрыкина) Наталия Иоаннова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.08.1905
Дата смерти02.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1905
Отец: Шабрыкин Иван Корнеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1906
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы