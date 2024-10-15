Белокур Евдокия Андреевна 03.08.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Евдокия Андреевна

Белокур Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1871 ст.

Отец: Белокур Андрей Миронович

Мать: Белокур Агафья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-6?i=380&cc=3511744
Крещение
04.08.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.