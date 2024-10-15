Белокур Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1871 ст.
Отец: Белокур Андрей Миронович
Мать: Белокур Агафья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-6?i=380&cc=3511744
Крещение
04.08.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
Неизвестно