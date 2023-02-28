Meldo Heindrich Sohn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Meldo Heindrich Sohn

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Место рождения

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anna Tr

Мать ребёнка: Helena Tr

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Meldo Anders S

Мать ребёнка: Helena Tr

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Meldo Johann S

Мать ребёнка: Helena Tr

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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