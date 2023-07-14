Ульяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пилецкий Гаврил Демидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голован Дарья Демидова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилецкий Филипп Демидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилецкий Сергей Демидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилецких Данил

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно