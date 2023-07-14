Ульяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пилецкий Гаврил Демидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голован Дарья Демидова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилецкий Филипп Демидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилецкий Сергей Демидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилецких Данил
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно