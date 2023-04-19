Татьяна Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1946

Сын: Шашков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.11.1948

Дочь: Банникова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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