Татьяна Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1946
Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.11.1948
Дочь: Банникова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно