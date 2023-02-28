Пётр
Место рождения
Дата рожденияДо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Андреян Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Воронин Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Воронин Антон Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно