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Калинина (Винник) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винник Владимир Петрович

Мать: ?