(Метелица) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова ?
Отец ребёнка: Винник Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винник ?
Отец ребёнка: Винник Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина ?
Отец ребёнка: Винник Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно