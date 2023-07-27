(Метелица) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Метелица) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова ?

Отец ребёнка: Винник Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винник ?

Отец ребёнка: Винник Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина ?

Отец ребёнка: Винник Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винник Владимир Петрович

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