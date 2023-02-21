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?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

1877 г.р.
1881 г.р.
1882 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Муж: ?

Рождение ребёнка
02.07.1877

Дочь: Гамм Маргарита

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1881

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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