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Пархоменко Андрей Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.07.1885 ст.

Дата смерти

18.02.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1885 ст.

Отец: Пархоменко Григорий Степанович

Мать: Пархоменко Татьяна Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.02.1891 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
19.02.1891 ст.
на отведенном кладбище
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