Михайлова (Глот) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Глот) Валентина Петровна

Место рождения

Гарцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Глот Петр Сергеевич

Мать: Глот Еписимия Ильинична

Гарцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1968

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая, каменщик, газооператор, маляр в в/ч
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва