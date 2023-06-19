Михайлова (Глот) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения1933
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Глот Петр Сергеевич
Мать: Глот Еписимия Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1968
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая, каменщик, газооператор, маляр в в/ч
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва