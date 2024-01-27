(Bogdanov) Anna Timofey
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1944
Сын: Лоскутов (loskutoff) William Peter
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Петр Peter Васильевич William
Russia
Рождение ребёнка
27.02.1948
Los Angeles County, California, United states
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно