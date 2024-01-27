(Bogdanov) Anna Timofey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Bogdanov) Anna Timofey

(Bogdanov) Anna Timofey

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1944

Сын: Лоскутов (loskutoff) William Peter

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Петр Peter Васильевич William

Russia
Рождение ребёнка
27.02.1948

Сын: Лоскутов (loskutoff) Jim Peter

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Петр Peter Васильевич William

Los Angeles County, California, United states
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Петр Peter Васильевич William

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close