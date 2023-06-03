Абалдова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Абалдова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абалдова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абалдова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абалдова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно