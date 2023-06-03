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Абалдова Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Абалдова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Абалдов Николай Иванович

Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абалдова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абалдова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абалдова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Абалдов Иван Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абалдов Иван Прохорович

Смерть
Неизвестно