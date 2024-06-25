Кайбелев Мирзажан Динмухамедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайбелев Мирзажан Динмухамедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.
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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Даудова Биби-Тайибя Мирзажановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1922

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