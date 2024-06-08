Reis (Kraft) Maria 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Reis (Kraft) Maria

Место рождения

Alexanderdorf, Nalchik, Russia

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Kraft Heinrich

Мать: Kraft (Rothermel) ?

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Reis Rudolf

Отец ребёнка: Reis Philip

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Reis Wihgelm

Отец ребёнка: Reis Philip

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Reis Philip

Смерть
Неизвестно

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