Reis (Kraft) Maria
Место рожденияAlexanderdorf, Nalchik, Russia
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Kraft Heinrich
Мать: Kraft (Rothermel) ?
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Reis Rudolf
Отец ребёнка: Reis Philip
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Reis Wihgelm
Отец ребёнка: Reis Philip
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Reis Philip
Смерть
Неизвестно