Серкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеркова Татьяна

Серкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Проводилова Агафья

Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Аблязина Матрена

Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Серковъ Прохоръ

Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Серковъ Яковъ

Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Филиппъ

Смерть
1790
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close