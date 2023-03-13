Серкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Проводилова Агафья
Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ
Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Аблязина Матрена
Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Серковъ Прохоръ
Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Серковъ Яковъ
Отец ребёнка: Серковъ Филиппъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Филиппъ
Смерть
1790