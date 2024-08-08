Рубцова (Гутова) Степанида Феодуловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гутов Феодул Ксенофонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
08.07.1908
Отец ребёнка: Рубцов Дмитрий Андреевич
42 33 54 10 6
Смерть
Неизвестно