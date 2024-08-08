Рубцова (Гутова) Степанида Феодуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Гутова) Степанида Феодуловна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гутов Феодул Ксенофонтович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.01.1906

Муж: Рубцов Дмитрий Андреевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
08.07.1908

Сын: Рубцов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Рубцов Дмитрий Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
42 33 54 10 6
Смерть
Неизвестно

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