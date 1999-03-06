Шунин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1999

Отец: Шунин Михаил

Мать: Шунина Галина