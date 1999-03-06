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Шунин Тимофей
Шунин Тимофей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.1999
Пол
Мужской
Отец
Шунин Михаил
1959 г.р.
Мать
Шунина (Резцова) Галина
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1999
Отец:
Шунин Михаил
Мать:
Шунина Галина
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