Варакина (Опполитова) Мария Арфаксадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варакина (Опполитова) Мария Арфаксадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Опполитов Арфаксад Константинович

Мать: Опполитова Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Варакин Борис Александрович

Отец ребёнка: Варакин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1934

Дочь: Портных Ирина Александровна

Отец ребёнка: Варакин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Варакин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Варакин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варакин Александр Васильевич

Смерть
1988
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