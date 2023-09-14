Варакина (Опполитова) Мария Арфаксадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1929
Сын: Варакин Борис Александрович
Отец ребёнка: Варакин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1934
Дочь: Портных Ирина Александровна
Отец ребёнка: Варакин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1941
Сын: Варакин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Варакин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988