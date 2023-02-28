Чурин Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Чурина Мавра Давидовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Чурина Мавра Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурина Мавра Давидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно