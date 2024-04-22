Белякова Ксения Никитична
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти08.12.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Дочь: Анастасия / Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Сын: Беляков Ефимий Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Дочь: Белякова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Сын: Беляков Ефимий Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Сын: Беляков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович
Сын: Беляков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович