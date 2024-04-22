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Белякова Ксения Никитична

Место рождения

Боронуково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

08.12.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Боронуково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождение предположительное, по восприемнику у ребенка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анастасия / Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1867 ст.

Сын: Беляков Ефимий Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 07.10.1867 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Илья Алексеевич и деревни Баронуково крестьянская девица ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1869 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 22.10.1869 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Онисим Алексеевич и и той же деревни крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1869 ст.

Сын: Беляков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 22.10.1869 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Онисим Алексеевич и и той же деревни крестьянска... Показать все
Бракосочетание
До 1870

Муж: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Упоминание
1870
Борисово, Переславский район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 31 год, муж - Михайло Феодорович, 29 лет дер. Борисово, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владими... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1873 ст.

Дочь: Белякова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 12.05.1873 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцево крестьянская вдова Праскева Фирстовна Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1874 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 03.09.1874 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Праскева Васильевна Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1877 ст.

Сын: Беляков Ефимий Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 27.03.1877 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Илья Алексеевич и крестьянская девица Настасья Михайловна... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1879 ст.

Сын: Беляков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 09.03.1879 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - не видно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: Будовск... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Сын: Беляков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Феодорович / Федорович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 11.02.1882 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Иван Михайлович Источник: ГАЯО Метрические книги ... Показать все
Смерть
08.12.1893 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 10.12.1893 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 55 лет причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все
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