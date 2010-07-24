Буданова (Целюнова) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.07.2010
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буданов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
26.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буданов Александр Сергеевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2010
Похороны
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область