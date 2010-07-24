Буданова (Целюнова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова (Целюнова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.07.2010

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буданов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
26.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буданов Александр Сергеевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буданов Александр Сергеевич

Смерть
24.07.2010
Похороны
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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