Буданов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.08.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буданов Сергей
Мать: Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буданова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буданова Тамара Николаевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2005
Похороны
Неизвестно