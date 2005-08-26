Буданов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буданов Сергей

Мать: Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буданова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буданова Тамара Николаевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буданова Тамара Николаевна

Смерть
26.08.2005
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область